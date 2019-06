Sommet Séoul-Helsinki : le message de paix du président sud-coréen très attendu

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Helsinki pour sa tournée en Europe du Nord, le président sud-coréen entame aujourd’hui sa première journée officielle en Finlande, nouvel eldorado des startups. Il s’agit de la deuxième visite d’État d'un numéro un sud-coréen dans ce pays qui a joué un rôle clé dans le processus d'Helsinki destiné à en finir avec la guerre froide.Moon Jae-in s’entretiendra cet après-midi avec son homologue finlandais Sauli Niinistö afin de discuter de pistes de collaboration en matière de paix mais aussi de développement des startups.Durant son déplacement dan la région, le locataire de la Maison bleue prononcera deux discours sur le thème de la « paix dans la péninsule coréenne » dont le premier est prévu ce mercredi, date du premier anniversaire du 1er sommet entre le président américain et le leader nord-coréen. Son message est d’autant plus attendu que les négociations avec le régime de Kim Jong-un sont actuellement dans l’impasse.Par ailleurs, Moon rencontrera les chefs d’État et de gouvernement des principaux pays lors du prochain sommet du G20 qui se tiendra à la fin de ce mois-ci au Japon. Les efforts diplomatiques seront ainsi intensivement déployés par les autorités sud-coréennes afin d’accélérer les discussions en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord.