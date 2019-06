Guerre technologique USA-Chine : Pékin fait pression sur les entreprises sud-coréennes

Photo : KBS News

L’escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine laisse les entrepreneurs sud-coréens dans une position délicate. C’est dans ce contexte que Pékin a contacté des multinationales comme Samsung et SK Hynix afin de leur demander de ne pas plier face aux décisions de Washington. Selon des hauts fonctionnaires chinois, les entreprises qui cesseront de fournir des composants à Huawei « feront face à de graves conséquences ».Cette pression gouvernementale s’ajoute à celle des cadres du géant chinois qui se sont rendus aux sièges des groupes sud-coréens afin de dissuader ces derniers d’interrompre leurs activités commerciales avec eux.Cette démarche de l’empire du Milieu est une réponse à l’offensive contre le géant des télécoms chinois lancée par la Maison blanche, qui incite ses alliés à couper leurs liens avec le fabricant de smartphones.Dans ce contexte, le gouvernement et les industriels du pays du Matin clair évitent d’annoncer leur position officielle sur le sujet. Pourtant, la pression qu’ils subissent risque de monter d’un cran à mesure que le conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales se transforme en guerre high-tech.