8 sud-Coréens sur 10 pour une hausse des impôts destinés à la protection sociale

Photo : YONHAP News

75,7 % des sud-Coréens soutiennent la politique gouvernementale d'augmenter les recettes fiscales afin de renforcer la protection sociale, alors que 22,6 % trouvent cette mesure injuste. Pour ces derniers, elle conduirait au gaspillage des fonds public, à une certaine oisiveté, ou elle ne leur profiterait simplement pas. C'est ce qu'a révélé une enquête, menée l'an dernier auprès de 3 800 adultes du pays du Matin clair par l'Institut pour la santé et les affaires sociales (Kihasa).Cette étude a également permis d’apprendre que plus de deux tiers des sondés étaient pour la loi qui interdit l'entrée des grands groupes dans les zones commerciales de taille modeste. Même résultat constaté à propos de la législation défendant les petites et moyennes entreprises et commerçants face aux grandes entreprises.Plus de 67 % des répondants ont trouvé justes les avantages fiscaux à l’égard des travailleurs à faible revenu. Autant de réponses positives pour les allocations liées aux salaires ou les offres de travail public destinées aux handicapées ou aux personnes âgées.Concernant les domaines qui nécessiteraient une plus grande enveloppe budgétaire, les sondés ont sélectionné la création d'emploi à 60,6 %, suivie des bourses d’études universitaires et la qualité de vie des seniors.