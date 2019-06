Difficile de faire un pronostic pour la 4e rencontre entre Moon et Kim

Photo : KBS News

Il est difficile aujourd’hui d’établir des perspectives sur la tenue possible d’un 4e sommet entre Séoul et Pyongyang. C’est ce qu’a annoncé le ministre sud-coréen de la Réunification lors d’une interview diffusée hier sur la KBS 1TV.Selon lui, le meilleur scénario serait d’organiser un sommet intercoréen avant la rencontre entre Moon Jae-in et Donald Trump. Une idée qu’il juge compliqué à réaliser.Kim Yeon-chul a estimé que les dirigeants des deux pays maintiennent une relation de confiance, même si la route des négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord est semée d'embûches.Concernant l’aide alimentaire en faveur des nord-Coréens, le gouvernement sud-coréen travaille avec des organisations internationales. Il partage cependant la nécessité de mener des activités de quarantaine avec le pays voisin, afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine.Au sujet de la réouverture du complexe industriel de Gaeseong et du rétablissement du tourisme aux monts Geumgang, le ministre de la Réunification a souligné l’importance de créer un climat favorable à la reprise de ces activités à mesure que les négociations entre Washington et Pyongyang avanceront dans le cadre de la dénucléarisation du pays communiste.