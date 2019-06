Le bureau présidentiel exprime son inquiétude face à l'aggravation des conditions économiques externes

Photo : YONHAP News

Le secrétaire présidentiel à l’économie a évoqué le risque de voir la baisse de la croissance se poursuivre sur fond d’incertitude élevée concernant l’état de l’économie mondiale.Selon Yoon Jong-won, la décroissance de 0,4 % enregistrée au 1er trimestre est principalement due aux risques externes comme le ralentissement de l’économie mondiale et l’intensification de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.Il a néanmoins évoqué quelques signes d’espoir comme la hausse de la production industrielle en avril et les indices liés à la conjoncture économique qui ont cessé de chuter. Cela laisse penser que l’économie sud-coréenne ne tardera pas à rebondir. Pourtant, Yoon se montre sceptique quant à une reprise immédiate.Dans ce contexte, le secrétaire de la Maison bleue a souligné que le gouvernement disposait d’une marge de manœuvre budgétaire plus large suite à l’augmentation du PNB qui a réduit la dette publique. Ces propos laissent présager une politique expansionniste. Pour y parvenir, il est impératif de valider le budget supplémentaire au Parlement. Un message également partagé par le président de la République.