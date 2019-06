Séoul et Londres trouvent un accord de principe pour un ALE post-Brexit

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Grande-Bretagne ont trouvé un accord de principe aujourd’hui afin de signer un accord de libre-échange (ALE). Cette décision a été prise par la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, et son homologue britannique Liam Fox à Séoul.Selon cet accord, les droits de douane actuels seront maintenus même après un éventuel Brexit « sans accord ». Cela signifie que les constructeurs automobiles sud-coréens pourront continuer d’exporter leurs voitures sur le marché britannique sans subir de taxes douanières. De plus, les produits utilisant des pièces européennes seront considérés comme des biens locaux durant les trois années après le Brexit. Les entreprises sud-coréennes pourront également, au cours de cette période, utiliser leurs bases logistiques situées dans l’Union européenne afin de faire acheminer leurs produits en Grande-Bretagne.Les deux pays se sont ainsi engagés à assurer la poursuite de leurs relations commerciales tout en conservant les avantages douaniers actuels, et ce même après le Brexit.Rappelons que la Grande-Bretagne est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud parmi les membres de l'UE. Le volume des échanges bilatéraux s’est élevé à plus de 10,8 milliards d’euros en 2018. Les ventes de voitures « Made in Korea » y sont estimées à 1,19 milliard d’euros.