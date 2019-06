Découverte de la première dépouille présumé d'un soldat onusien dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé hier que l’armée sud-coréenne avait découvert le 5 juin dernier la dépouille présumée d’un soldat de l’Onu lors d’une opération de déminage dans la zone dite « arête Arrowhead » à Cheolwon dans la province de Gangwon. Jusqu’à présent, 425 dépouilles y ont été trouvées.Découverts dans la zone où les armées française et américaine ont mené des batailles, ces restes appartiendraient à un soldat américain ou français car ils présentent les caractéristiques typiques d’un Occidental.Le ministère procédera à l’identification du corps trouvé, en collaboration avec Paris et Washington. Son ministre Jung Kyung-doo assistera demain aux opérations de recherche de dépouilles dans la DMZ avec les ambassadeurs de France et des Etats-Unis à Séoul afin de rendre hommage au soldat onusien présumé.Selon les autorités militaires sud-coréennes, les corps d’une vingtaine de soldats français et américains tués durant cette guerre fratricide n’ont toujours pas été retrouvés.