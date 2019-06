Naufrage sur le Danube : l'opération de renflouement débutera demain

Photo : YONHAP News

En Hongrie, les préparatifs pour le renflouement du navire de tourisme « Hableany », la « Sirène » en hongrois, s’accélèrent. Les autorités locales se mettront à relever le bateau qui a sombré dans le fleuve Danube une fois qu’il aura été amarré. La grue géante baptisée « Adam Clark » est actuellement installée sur la zone du drame. Selon la presse locale, le remorquage débutera au plus tôt demain.Parallèlement, la Corée du Sud et la Hongrie mènent des activités de recherche des passagers portés disparus à l’aide d’hélicoptères, de drones et de chiens de recherche.Rappelons que l’ « Hableany » a fait naufrage le 29 mai avec à son bord 33 Sud-Coréens, des touristes et leurs guides, ainsi que deux membres d'équipage hongrois après avoir été percuté par un bateau de croisière suisse dont la taille était plus importante. Sept personnes ont été secourues au moment de l'accident. Jusqu’à présent, les corps de 19 sud-Coréens et un Hongrois ont été retrouvés, mais il reste encore 8 personnes portées disparues.