Le budget supplémentaire doit être validé avant juillet selon le Minjoo, le gouvernement et la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Les hauts responsables du parti au pouvoir, du gouvernement et du bureau présidentiel, réunis aujourd’hui, ont appelé le Parti Liberté Corée (PLC) à revenir à l'Assemblée nationale dans le but d'approuver le budget supplémentaire avant le mois de juillet.D’abord, Lee Hae-chan, président du Minjoo, le parti présidentiel, a présenté ses excuses auprès de la population suite à la paralysie du Parlement depuis deux mois. Quant au Premier ministre, Lee Nak-yeon, il a critiqué le premier parti d’opposition qui, selon lui, ignore la souffrance des habitants et des entreprises pénalisés par le retard de la mise en place du projet budgétaire. Une position également partagée par la Maison bleue. Kim Soo-hyun, le conseiller aux affaires politiques de la Cheongwadae a fait savoir que le gouvernement prenait très au sérieux l’actuelle situation politique, sur fond d’escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.Face à ces critiques, le PLC a attribué la crise actuelle à l’économie de gauche dirigée par le gouvernement. Hwang Kyo-ahn, le chef de la formation conservatrice, s’est opposé à l’additif budgétaire, le qualifiant de projet populiste visant les prochaines élections législatives.Le patron du PLC a boycotté aujourd’hui la réunion-déjeuner réunissant le président du Parlement et les représentants des cinq partis. Dans ce contexte, l’approbation du projet budgétaire risque de dépasser la date butoir fixée à la fin de cette semaine.