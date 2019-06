La Corée du Sud et la Serbie conviennent de renforcer leur coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a été reçue samedi dernier, heure locale, à Belgrade par Ana Brnabić, la Première ministre serbe. Elle a également rencontré son homologue Ivica Dačić ainsi que le ministre de l'Intérieur Nebojša Stefanović.Lors de ces multiples rencontres, Kang Kyung-wha leur a exprimé sa reconnaissance pour leur coopération dans les recherches des touristes sud-coréens portés disparus lors du naufrage meurtrier d’un bateau de tourisme survenu le 29 mai dernier sur le Danube en Hongrie. De son côté, le gouvernement de Serbie a rassuré la délégation sud-coréenne, soulignant qu’il mobilisait toutes ses ressources, comme un sonar, afin de soutenir les opérations de recherche.A l'occasion du 30e anniversaire du début des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Serbie, Kang Kyung-wha et Ivica Dačić ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale sur le plan politique, économique et culturel, ainsi que les échanges personnels.