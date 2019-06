L'économie sud-coréenne stagne depuis avril selon le KDI

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) estime que l’économie sud-coréenne stagne pour le troisième mois consécutif. Dans son rapport de juin publié aujourd’hui, le terme « stagnation », employé pour la première fois en avril dernier, apparait à nouveau, remplaçant le mot « ralentissement », utilisé entre novembre 2018 et mars 2019, afin de décrire la conjoncture économique du pays.Selon le KDI, la production industrielle a affiché en avril une progression de 0,7 %, surtout grâce au secteur tertiaire avec la reprise des activités dans les services sanitaires et sociaux. Pourtant, cette hausse est à relativiser, compte tenu du nombre de jours travaillés qui varie selon les mois.Concernant le commerce de détail, il a augmenté de 1,4 %. Une augmentation qui reste inférieure à la moyenne du 1er trimestre, évaluée à 1,7 %. Dans l’autre sens, les investissements dans les biens d’équipement et la construction ont tous deux diminué.La stagnation actuelle est principalement due à la baisse des exportations. Celles-ci ont reculé, en valeur, de 9,4 % le mois dernier dans le sillage du ralentissement général de l’économie mondiale.