Les opérations se poursuivent pour retrouver une sud-Coréenne portée disparue en Méditerranée

Photo : KBS News

Les recherches sont en cours afin de retrouver une touriste sud-coréenne qui est tombée samedi dernier, d'un bateau de croisière baptisé Norwegian Epic, en mer Méditerranée. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Toujours selon le ministère, il s’agirait d’une femme âgée de 63 ans qui voyageait avec son époux. Elle est tombée par-dessus bord alors que le navire se situait près de l'île espagnole de Minorque. Les autorités locales poursuivent les recherches et ont ouvert une enquête afin d’identifier la cause exact de l'accident.Le ministère sud-coréen a annoncé avoir immédiatement dépêché sur place le consul général de Barcelone, avant de demander au gouvernement espagnol l’avancement des opérations de recherche et de sauvetage, notamment auprès du Centre de coordination de sauvetage maritime de la péninsule ibérique.