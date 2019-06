Premier grand débat national sur la pollution atmosphérique aux particules fines

Photo : YONHAP News

La Commission nationale du climat et de l’environnement en charge de lutter contre les particules fines, placée sous l’égide du président de la République de Corée, a organisé un grand débat national sur le plateau de la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio. Quelques 300 citoyens ainsi que six experts, le président de la Commission Ban Ki-moon, et le ministre de l'Environnement Cho Myung-rae ont participé hier à cette émission retransmise en direct dans tout le pays.Sur place, les résultats d'un sondage effectué par la KBS auprès de 2 602 adultes ont également été rendus publics. 87,1 % ont répondu souffrir beaucoup des particules fines. 80,3 % ont attribué l'origine de ces polluants à la Chine. Et la mesure estimée être la plus efficace pour combattre cette pollution serait pour un peu plus de la moitié des sondés (54,4 %) de coopérer avec l'empire du Milieu.De leur côté, les participants au débat ont proposé une meilleure promotion des véhicules écologiques, le renforcement des transports public et le développement des énergies renouvelables.Le 2e grand débat national, prévu en septembre, examinera les différentes alternatives possibles et des premières conclusions seront délivrées au gouvernement avant la fin du même mois.