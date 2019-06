Plus de la moitié des PME intéressées par une coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

La Fédération des petites et moyennes entreprises de Corée du Sud a réalisé une enquête auprès de 535 PME nationales sur la coopération économique intercoréenne.56,6 % des entreprises concernées ont répondu être favorables à une coopération avec le Nord. Et parmi ces réponses positives sur le sujet, plus des deux tiers (67,6 %) se disent prêtes à participer à cette collaboration Nord-Sud.Quant à la région préférée, la ville de Gaeseong abritant le complexe industriel conjoint se place en première position avec 42,6 %, suivie de la capitale Pyongyang et de la ville Sineuijoo.Ces entreprises sont intéressées par une éventuelle coopération intercoréenne afin de disposer d’un nouveau marché (59,1 %), d'une main d'œuvre moins chère et d'autres éléments favorables à leurs activités (17,2 %). Ceci dit, elles souhaitent avant tout que soit mis en place un cadre juridique d'indemnisation en cas de pertes financières soudaines.