Le tunnel le plus long de Corée du Sud ouvrira en 2021

Photo : YONHAP News

Après sept ans de travaux, la construction du tunnel sous-marin le plus long de Corée du Sud vient de s'achever. Il relie Boryeong et Taean, deux villes situées dans la province de Chungcheong du Sud. Il s'agit d'un tunnel d'une longueur de 6,9 km, qui détrône ainsi celui d'Incheon qui s’étend sur 5,4 km.Le tunnel de Boryeong fait partie intégrante du projet de construction de la route nationale 77, une voie de 14,1 km qui relie les deux villes portuaires. Un pont de 1,8 km au-dessus de la mer sera également construit. Le projet en question coûtera au total 687,9 milliards de wons, soit un peu plus de 513,3 millions d'euros.Une fois inaugurée fin 2021, cette route nationale facilitera la circulation dans cette région et favorisera le développement touristique sur la côte ouest de la péninsule.