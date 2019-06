Sommet entre la Corée du Sud et la Finlande consacré à la paix sur la péninsule et aux startups

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue finlandais Sauli Niinistö se sont rencontrés aujourd'hui à Helsinki. Moon lui a présenté la politique sud-coréenne destinée à instaurer la paix dans la péninsule coréenne, avant de demander son soutien. Son interlocuteur a pour sa part rappelé le rôle que la Finlande avait joué dans le processus d'Helsinki pour en finir avec la guerre froide, tout en s'engageant à soutenir les efforts déployés par la Corée du Sud pour instaurer une paix durable dans la péninsule.Les deux leaders ont également convenu de renforcer leur coopération économique, notamment pour promouvoir les plus jeunes. Un centre sud-coréen dédié aux startups sera ouvert dans ce pays leader en la matière, afin de développer les échanges liés au domaine des ressources humaines. Un vol direct entre Helsinki et Busan, la deuxième ville sud-coréenne, sera par ailleurs ajouté en mars 2020 au vol reliant sept fois par semaine la capitale finlandaise à l'aéroport international d'Incheon.Le locataire de la Cheongwadae s’entretiendra avec le président du Parlement finlandais, avant de visiter Otaniemi, un hub d'innovation technologique qui abrite des industries, des centres de recherche et des universités.Demain, Moon rencontrera le nouveau Premier ministre Antti Rinne et assistera au forum sud-coréano-finlandais des startups, avant de partir pour la Norvège, deuxième étape de sa tournée en Europe du Nord.