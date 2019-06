PPA : Séoul étudie l'envoi d’équipements de diagnostic en Corée du Nord

Photo : KBS News

De plus en plus de voix s’élèvent pour mettre en avant la nécessité d’apporter de l’aide à la Corée du Nord, touchée par la peste porcine africaine (PPA) dont la mortalité peut atteindre 100 %. Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen prépare l'envoi d'équipements sanitaires de l'autre côté de la frontière.Parmi eux, on trouve la machine de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en temps réel. Elle permet de diagnostiquer non seulement la PPA mais aussi d’autres épizooties à l’instar de la fièvre aphteuse et de la grippe aviaire. Son prix est relativement élevé, entre 37 000 et 74 000 euros par unité.Cet équipement n’est pas installé dans une ferme mais dans un laboratoire. L’examen se déroule sur un échantillon et il faut en moyenne quatre heures pour connaître le résultat. Cependant, certains estiment qu’il peut être concerné par les sanctions internationales visant le régime de Kim Jong-un. D’où la nécessité de lancer la procédure d’exemption.Rappelons que Corée du Sud n’a connu aucun cas de peste porcine africaine, alors que cette maladie a fait ravage dans plusieurs pays en Asie comme la Chine, le Vietnam et le Cambodge. Cependant, face à l’apparition de cette épizootie en Corée du Nord, les autorités sud-coréennes cherchent à prévenir sa propagation par divers moyens.