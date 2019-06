L’Internet à très haut débit sera accessible partout en Corée du Sud dès 2020

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a décidé de faire d’Internet à très haut débit un service de base assuré par les opérateurs de télécommunication au même titre que l’appel local ou le téléphone public.Dès le 1er janvier 2020, les sud-Coréens auront accès à une connexion ultra rapide quel que soit leur lieu d’habitation. De plus, un décret sera publié afin de mieux protéger le droit des utilisateurs. Il entrera en vigueur le 12 juin 2020.Rappelons que le gouvernement sud-coréen a lancé l’Internet à haut débit en 1998. Depuis, il a offert ce service à 13 473 petits villages qui compte moins de 50 foyers.Malgré ces efforts publics, il subsiste des zones blanches non couvertes par les opérateurs en raison du coût d’exploitation relativement élevé.