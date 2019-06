Pyongyang aurait lancé des missiles pour tester le système de guidage et de combustible solide

Photo : YONHAP News

Selon le service de recherche du Congrès américain, la Corée du Nord a tiré des missiles balistiques à courte portée en mai dernier dans le but d’améliorer leur performance, notamment le système de guidage et celui de combustible solide. C’est ce qu’a été révélé le 6 juin dans son rapport mis à jour, intitulé « Programme du nucléaire et des missiles balistiques nord-coréens ».Le rapport constate un certain progrès du passage au combustible solide, qui présente des avantages comme une stabilité et une vitesse de charge élevée par rapport au combustible liquide. Le régime de Kim Jong-un aurait démantelé le site du lancement de fusées situé à Tongchang-ri destiné aux missiles à combustible liquide.Dans ce rapport, le service de recherche du Congrès américain mise sur les essais des missiles balistiques visant à affaiblir voire anéantir le système de défense antimissile. Cependant, ni Séoul ni Washington n’ont confirmé si les engins lancés entre le 4 et le 9 mai par Pyongyang étaient des missiles balistiques ou pas.