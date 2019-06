Lee Hee-ho, veuve de l’ex-président Kim Dae-jung, est décédée

Photo : YONHAP News

Lee Hee-ho est morte à l’âge de 97 ans. La veuve de l’ex-président Kim Dae-jung est décédée paisiblement, hier à 23h37, entourée de ses proches, a annoncé le centre de la paix Kim Dae-jung. Une chapelle ardente a été dressée à l’hôpital Severance à Séoul, où elle était traitée pour un cancer du foie.Ancienne élève de l’université nationale de Séoul et de celle de Scarlett aux Etats-Unis, elle était une activiste des droits des femmes.Après son mariage en 1962 avec l’ancien prix Nobel de la paix, qui était alors un opposant politique emblématique aux dictatures militaires du pays, elle est devenue une compagne de route indéfectible de celui qui sera élu président de la République en 1997.Lorsque son époux a été condamné à mort en 1980 pour sédition par le pouvoir militaire de l’époque, elle a écrit au président américain d’alors Jimmy Carter pour demander de le sauver.Pendant le mandat présidentiel de son mari, de 1998 à 2003, Lee l'a accompagné à Pyongyang pour le premier sommet intercoréen. C’était en 2000. Même après la disparition en 2009 de Kim Dae-jung, artisan d'une politique de rapprochement avec le Nord, l’ex-Première dame a apporté son soutien actif à des projets qui avaient pour but de l'aider.Ses obsèques se tiendront vendredi. La commission en charge de les organiser sera conduite conjointement par le chef du gouvernement Lee Nak-yon, l'ancienne Première ministre par intérim Chang Sang et le conseiller du Parti pour la démocratie et la paix Kwon Ro-kap. Elle sera inhumée dans le même caveau que son mari, au cimetière national de Séoul.