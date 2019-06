Les hommages se multiplient après la disparition de Lee Hee-ho

Photo : YONHAP News

Depuis l’annonce de la disparition de Lee Hee-ho, les hommages se multiplient.En voyage à Helsinki, le président Moon Jae-in a écrit sur les réseaux sociaux : « Nous avons perdu une grande femme qui a consacré toute sa vie à défendre les droits des femmes, et une grande démocrate à la fois ».La classe politique lui a rendu hommage elle aussi. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a pleuré la disparition de la grande figure de la démocratie et de la lutte pour les droits de l’Homme.Le Bareun-Avenir et le Parti pour la démocratie et la paix, les deuxième et troisième forces de l'opposition, ont eux aussi délivré le même message de condoléances.