Moon Jae-in : le dialogue intercoréen comme entre Washington et Pyongyang va bientôt reprendre

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Finlande, la première étape de sa tournée qui le conduira aussi en Norvège et en Suède, le président sud-coréen et son homologue finlandais ont donné une conférence de presse conjointe à l’issue d’un sommet hier au palais présidentiel d’Helsinki.Interrogé alors sur le déroulement du processus de paix dans la péninsule, Moon Jae-in a affirmé croire que le dialogue entre les deux Corées comme entre Washington et Pyongyang pourrait bientôt redémarrer. Selon lui, beaucoup d’avancées ont déjà été enregistrées dans ce processus. Afin d’étayer ses propos, il a détaillé que depuis novembre 2017, il n’y a pas eu de provocations nord-coréennes qui inquiètent la communauté internationale. Et les tensions militaires entre les deux Corées se sont largement atténuées dans le sillage de leur décision d’arrêter les actes hostiles réciproques et d’interdire le recours à la force.Sur la possibilité que la Finlande accueille l’éventuelle troisième rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, le chef de l’Etat sud-coréen a indiqué qu’il demanderait son aide, si nécessaire. Et d’évoquer le fait que son homologue Sauli Niinistö a assuré son soutien à la position de Séoul concernant le processus de paix.De fait, le dirigeant finlandais s’est engagé à mener un bon nombre de discussions sur les moyens de le soutenir, pendant que son pays assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, de juillet à décembre prochains.