Naufrage sur le Danube : le renflouement du bateau la Sirène commence aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est finalement aujourd’hui à 6h30, heure locale, que le renflouement de la Sirène va commencer.A en croire l’équipe sud-coréenne de réaction rapide sur place, tous les préparatifs en vue de sortir son épave de l’eau sont achevés. Et il pourra émerger des flots vers 11h, si tout se passe comme prévu.A ce propos, un responsable de l’autorité hongroise a annoncé que tout ce qui est possible serait fait pour remonter avec succès le navire vers la surface.Le bateau de tourisme a fait naufrage le 29 mai sur le Danube à Budapest, après une collision avec le vaste bateau de croisière Sigyn de la compagnie Viking. 33 sud-Coréens et deux membres d'équipage hongrois se trouvaient à son bord.Parmi les sud-Coréens, seules sept personnes ont pu être sauvées et 19 ont été retrouvées mortes. Sept autres personnes sont toujours portées disparues.