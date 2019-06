NYT : la corruption subsiste dans le secteur du transport maritime en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les navires qui transportent chaque jour des milliers de passagers sont toujours vulnérables à la corruption en Corée du Sud, même si la sécurité s’est améliorée depuis le naufrage du ferry Sewol. C’est le constat dressé par le New York Times.Dans son article publié hier, le quotidien américain a présenté des efforts déployés depuis 2014 par le gouvernement sud-coréen, comme le durcissement des réglementations liées au transport maritime et le renforcement de la formation des membres d’équipage, entre autres. Cependant, certains bateaux parviennent toujours à y échapper.Selon le journal, 21 camions surchargés ont réussi à échapper au contrôle du poids des marchandises avant de monter dans des bateaux à destination du port de Jeju durant deux semaines en 2018.Le nombre de documents falsifiant le poids des chargements s’est élevé l’an dernier à plus de 1 400.