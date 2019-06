L'édition 2019 du « Korean Literature Showcase » se tiendra du 18 au 22 juin

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture organise un événement dédié à la littérature coréenne en collaboration avec l'institut coréen de la traduction littéraire (KLTI). Intitulé « Korean Literature Showcase 2019 », il se tiendra du 18 au 22 juin au COEX et à la librairie Choi Ina Books à Séoul.L’édition de cette année réunira 11 éditeurs américains, chinois français et russes qui s’intéressent à la publication des livres sud-coréens. Une trentaine d’écrivains, de critiques et de traducteurs de différents pays y prendront part. En marge de cet événement, un symposium international dédié à la publication des livres traduits se tiendra les 19 et 20 juin afin de faire le point sur la tendance littéraire internationale.La librairie Choi Ina proposera une séance de lecture à haute voix en coréen et en langues étrangères en présence de romanciers célèbres comme Choi Eun-young, Kim Geum-heui et Chang Kang-myoung.