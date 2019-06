Kim Yeon-chul : Washington est d’accord sur l’aide humanitaire sud-coréenne à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification Kim Yeon-chul a rendu visite à Yu Seong-yeop, le nouveau chef des députés du Parti pour la démocratie et la paix, la troisième formation de l’opposition.L’aide humanitaire que le gouvernement envisage d’accorder à la Corée du Nord s’est invitée dans leurs discussions. Le parlementaire a alors indiqué que l’opinion publique pourrait être divisée sur le projet. Le ministre a cependant répondu que les sud-Coréens étaient majoritairement d’accord sur la nécessité d’envoyer à leurs compatriotes du Nord l’assistance humanitaire, mais que leurs avis étaient partagés sur ses modalités. Et d’ajouter que son ministère devrait les prendre en considération pour arrêter sa décision finale.Selon le ministre, Washington consentit lui aussi à l’aide humanitaire sud-coréenne au pays communiste, et cette offre ne viole pas les sanctions américaines et onusiennes à l’encontre du régime de Kim Jong-un.