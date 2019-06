Une délégation de PME sud-coréennes à Gaeseong se rend au Congrès américain

Photo : YONHAP News

Une réunion d’explication sur le site industriel de Gaeseong sera organisée demain à la Chambre des représentants américaine par Brad Sherman, le président de sa sous-commission de l’Asie-Pacifique.Une délégation sud-coréenne y sera présente. Elle est composée de représentants des entreprises qui avaient délocalisé leur production au complexe intercoréen avant sa fermeture en février 2016. Ils envisagent de tenter de persuader le gouvernement et le Congrès américains sur l’atout pacifique du parc et la nécessité de le rouvrir. C’est une première.Ils rencontreront notamment les responsables concernés du département d’Etat pour souligner que la réouverture du site pourrait dynamiser l’économie de marché nord-coréenne et amener par conséquent le régime communiste à abandonner ses armes atomiques.Cela dit, un long chemin reste encore à parcourir. La résolution 2375 du Conseil de sécurité de l’Onu interdit toujours la coentreprise avec le Nord. Et le paiement en liquide du salaire de ses travailleurs risque de constituer une violation des sanctions à son encontre.Avant la fermeture du complexe, plus de 120 PME sud-coréennes y avaient fait travailler les nord-Coréens. Elles ont récemment demandé à y retourner pour inspecter leurs usines. Pyongyang n’a toujours pas donné son aval.