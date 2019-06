Trump discutera à Séoul de l’alliance avec la Corée du Sud et de la dénucléarisation du Nord

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a annoncé que lors de son prochain voyage en Corée du Sud, Donald Trump échangerait sur les meilleurs moyens d’élargir l’alliance Séoul-Washington et de dénucléariser la Corée du Nord de manière définitive et entièrement vérifiée. C’est sa porte-parole qui a fait cette annonce lors d’un point de presse.Morgan Ortegus a ajouté que son ministre Mike Pompeo l’accompagnerait à Séoul, après Osaka, où son président prendra part au sommet du G20 les 28 et 29 juin. Elle n’a pas précisé la date exacte, ni la durée du déplacement présidentiel dans la capitale sud-coréenne.D’après la porte-parole, Pompeo sera aussi présent à l’entretien Trump-Abe qui aura lieu en marge du sommet.