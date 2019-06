Séoul va verser 8 millions de dollars sur les comptes de l’Unicef et du PAM

Photo : KBS News

Le gouvernement doit effectuer un virement de huit millions de dollars, aujourd’hui ou demain, vers les comptes du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Unicef. L’argent permettra à ces deux organisations onusiennes de fournir une assistance humanitaire à la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère de la Réunification.D’après ce dernier, même après les virements, il faudra attendre encore un certain temps afin que cette aide ne parvienne aux habitants nord-coréens.Sachez que Séoul avait décidé en 2017 de débloquer huit millions de dollars pour l’octroyer au pays communiste par le biais des deux organisations. Mais c’est seulement récemment qu’il a pu lancer les procédures nécessaires, face à une opinion publique défavorable à l’initiative.4,5 millions de dollars seront versés au PAM, qui livrera des aliments nutritifs aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes, et 3,5 millions de dollars à l’Unicef pour leur apporter des soins.Indépendamment de cette aide, Séoul envisage aussi d’accorder une assistance alimentaire à Pyongyang. Pour ce faire, il poursuit ses concertations avec les organisations internationales concernées et continue d’écouter l’opinion publique.