En début d'après-midi, les nuages dominaient la majeure partie de la péninsule, avec de la pluie sur la province de Gangwon, dans le nord-est. Le soleil doit faire son retour progressivement au cours de la journée, pour réchauffer l'ensemble du pays dès demain.Du côté des températures, on enregistrait, à 14h, 23°C à Séoul et Daegu, 24°C à Daejeon, dans le centre, et seulement 19°C à Busan, dans le sud-est.