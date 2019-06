Sondage : plus de deux tiers des sud-Coréens et des Japonais ne font pas confiance à l’autre pays

Photo : YONHAP News

Plus de deux tiers des sud-Coréens et des Japonais ne peuvent toujours pas faire confiance à l’autre pays. C’est en tout cas ce qui ressort d’un récent sondage.A en croire ses résultats publiés aujourd’hui, ils sont 75 % au pays du Matin clair et 74 % dans l’Archipel à avoir donné une telle réponse. Il s’agit des chiffres les plus élevés dans les 14 enquêtes de même nature menées depuis 1996.Interrogés sur la question des relations Séoul-Tokyo, 82 % des sud-Coréens et 83 % des Japonais ont déclaré qu’elles étaient mauvaises.En ce qui concerne la dissolution de la fondation créée afin d’aider les femmes de réconfort en vertu d’un accord signé en 2015 par les gouvernements des deux pays, les Japonais sont plus nombreux que les sud-Coréens à avoir parlé d’une décision non convaincante, avec respectivement 74 % et 56 %.Enfin, à la question sur la nécessité pour Tokyo de présenter de nouvelles excuses pour cet esclavage sexuel pendant la Seconde guerre mondiale, 87 % des sud-Coréens sondés ont répondu par l’affirmative et 80 % de leurs voisins japonais par la négative.L’enquête a été effectuée conjointement par deux quotidiens, le sud-coréen Hankook Ilbo et le japonais Yomiuri Shimbun, entre le 24 et le 26 mai.