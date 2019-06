Incendies d’ESS : le dispositif de protection des batteries en serait à l’origine

Photo : YONHAP News

Depuis août 2017, 23 incendies se sont déclarés au sein des systèmes de stockage d’électricité (ESS). Afin de déterminer leurs causes, le gouvernement a mis en place une commission d’enquête en y engageant des experts en la matière. Cinq mois après son investigation, elle en a dévoilé aujourd’hui les résultats.Selon ceux-ci, seraient à l’origine des feux notamment le dispositif de protection des batteries du système en question, et non les batteries elles-mêmes, ainsi que la destruction du dispositif d’isolation due à la poussière ou à la formation de rosée. Actuellement, les fabricants sud-coréens de ces batteries se taillent 80 % de la part de marché mondial.La commission a également invoqué la mauvaise gestion du système et des problèmes au niveau de son installation.Afin de prévenir des incendies du même type, le gouvernement a décidé d’exhorter dorénavant les utilisateurs du système à l’installer dans des bâtiments extérieurs et de les obliger à s’équiper de dispositifs anti-incendie.