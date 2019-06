Naufrage sur le Danube : le Hableany refait surface

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le renflouement du « Hableany », ou « Sirène » en français, a débuté ce matin sur le Danube, à Budapest. C’était vers 6h47, heure locale. Et en à peine 26 minutes, une partie du bateau qui avait sombré le 29 mai dernier suite à une collision avec le vaste navire de croisière Sigyn de la compagnie Viking a refait surface.Les autorités hongroises ont alors fait entrer deux plongeurs dans le kiosque de timonerie. Un corps, dont on présume être le capitaine hongrois, a été retrouvé. Puis, avec l’avancée des travaux de remorquage, trois autres corps, dont on estime tous être des sud-Coréens disparus, ont été découverts près de la timonerie ainsi qu’aux alentours du compartiment.Un cinquième câble a été ajouté pour sécuriser l’opération de renflouement, qui risque de se prolonger puisqu’elle se déroule en même temps que la recherche des disparus.Au moment du drame, un total de 35 personnes, dont 33 sud-Coréens, étaient à bord du navire. Seuls sept ressortissants du pays du Matin clair ont été sauvés. 22 ont trouvé la mort, si les trois corps retrouvés aujourd’hui s’avèrent bien être ceux de sud-Coréens. Il resterait alors toujours quatre disparus.