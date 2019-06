Photo : YONHAP News

Les derniers nuages qui s'accrochent toujours à certaines régions du pays, notamment le nord-est et le sud-ouest, laissent peu à peu place au soleil. La journée de demain devrait être ensoleillée pour tout le monde, avant un retour des nuages vendredi après-midi.Côté températures, elles sont en hausse ce mercredi. Selon les indications de Météo-Corée, il fait 23°C à Gangneung et sur l'île de Jeju, 27°C à Séoul et à Daegu, et 28°C dans le centre du pays, autour de Daejeon et Cheongju.