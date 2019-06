Trump annonce avoir reçu une nouvelle lettre de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait un an jour pour jour que les Etats-Unis et la Corée du Nord ont tenu leur premier sommet historique à Singapour, le premier jamais organisé entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen.Depuis, l’atmosphère des relations entre les deux pays a changé, plus particulièrement après l’échec de leur deuxième entrevue, qui a été organisée cette fois à Hanoï en février dernier. Les négociations nucléaires entre eux restent dans l’impasse et nombreux sont les experts en la matière qui estiment très faibles les chances de leur troisième rencontre.Dans ce contexte, Donald Trump a annoncé hier avoir reçu la veille une nouvelle lettre de Kim Jong-un, la qualifiant de « magnifique et très chaleureuse ». Il a fait cette annonce, lorsqu’il s’adressait à la presse à la Maison blanche, peu avant de s’envoler pour l’Iowa. Sans en avoir fait connaître toutefois la teneur, le dirigeant américain a alors assuré maintenir toujours de bonnes relations avec la Corée du Nord. Et d’ajouter que quelque chose arrivera et que cela sera positif.Trump a une fois de plus souligné que Kim avait tenu parole avec lui. « Pas de tests nucléaires, pas de tests de missiles majeurs. Les otages sont de retour. Et la Corée du Nord a un énorme potentiel », a-t-il répété.