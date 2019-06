Le président sud-coréen s’entretient à Helsinki avec le nouveau Premier ministre finlandais

Photo : YONHAP News

Hier à Helsinki, avant de s’envoler pour la capitale norvégienne, le président sud-coréen a été reçu par le nouveau Premier ministre finlandais Antti Rinne pour un sommet. Les deux hommes ont alors échangé sur les meilleurs moyens d’élargir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays et la coopération bilatérale dans divers domaines allant des startups à la lutte contre les particules fines. Sans oublier les TIC, la santé publique et l’énergie. Leur conversation a également été consacrée au processus de paix dans la péninsule.Le locataire de la Maison bleue a ensuite prononcé un discours devant le « sommet des startups Corée du Sud-Finlande », auquel ont pris part quelque 200 entrepreneurs.Moon a en outre rencontré plusieurs dirigeants finlandais. Parmi eux, l’ex-présidente Tarja Halonen. L’occasion pour le numéro un sud-coréen de renouveler sa détermination à déployer tous ses efforts pour faire du processus de paix une réussite. Il a alors affirmé tirer beaucoup de leçons du processus d’Helsinki, qui avait contribué à instaurer la paix en Europe.