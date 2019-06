John Bolton : un 3e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un est « tout à fait possible »

Photo : YONHAP News

Sans faire allusion à la lettre du leader nord-coréen reçue par son président, John Bolton a affirmé qu’un troisième tête-à-tête Trump-Kim était « tout à fait possible » et que c’est l’homme fort de Pyongyang qui en détenait la clé. Selon ce conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, si l’Etat communiste y est prêt, les USA le seront eux aussi. Et la rencontre pourra avoir lieu quand il le souhaite.D’après l’agence Reuters, Bolton a tenu ces propos lorsqu’il s’exprimait hier devant une réunion de directeurs financiers, organisée par le Wall Street Journal.Le conseiller présidentiel a aussi souligné que Trump avait déjà présenté à Kim III sa vision de l’avenir économique du Nord, laissé aussi la porte ouverte à de nouvelles négociations, et que le régime communiste devrait abandonner ses ambitions nucléaires.A la question d’une éventuelle cacophonie au sein de l’administration américaine sur la politique nord-coréenne, il a répondu par la négative.