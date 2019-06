Le gouvernement compte accélérer les exportations de biens de consommation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement ambitionne de donner un nouvel élan aux exportations des biens de consommation. Le ministre des Finances a dévoilé aujourd’hui une série de dispositifs en ce sens, au cours d’un discours lors d’une réunion consacrée à redynamiser l’économie.L’objectif est d’atteindre 35 milliards de dollars de ventes à l’étranger des cinq produits clés d’ici 2022. Pour ce faire, Hong Nam-ki a annoncé la désignation de 15 marques prometteuses comme « K-premium » afin de leur fournir un soutien particulier, et la création de zones de fabrication et d’exportation dans les centres-villes pour développer les marques locales.Les autorités comptent aussi renforcer les aides financières pour l’assurance des cinq principales marchandises et mettre en place un bureau en charge d’aider les entreprises à obtenir les certifications de leurs produits à l’étranger et à résoudre des problèmes liés à la douane. Elles souhaitent également développer l’« économie des plateformes » à travers la convergence entre les différentes industries.