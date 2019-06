Embellie sur le marché de l’emploi au mois de mai

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, l’accroissement du nombre de nouveaux emplois a retrouvé un bon rythme.D’après les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le marché du travail comptait 27 322 000 personnes le mois dernier, soit 259 000 de plus en glissement annuel. Un résultat bien au-dessus de l’objectif du gouvernement, qui est de 150 000. Le chiffre restait supérieur à 200 000 en février et en mars dernier, avant de descendre en dessous en avril.Cette hausse est principalement due à l’essor du secteur des services, tels que la restauration et l’hôtellerie, porté par le retour des touristes chinois. Les industries nouvelles comme les TIC y ont également contribué.Le taux d’emploi s’est alors élevé de 0,2 point sur un an pour atteindre 61,5 %. En particulier, le chiffre chez la population active âgée de 15 à 64 ans a enregistré son plus haut depuis 1989, l’année du premier recensement, avec 67,1 %. Les quadragénaires étaient la seule tranche d’âge ayant affiché un recul en raison du ralentissement de l’industrie manufacturière.Par ailleurs, le taux de chômage s’est maintenu au même niveau qu’il y a un an avec 4 %.