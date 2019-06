Aide humanitaire : Séoul achève un virement de 8 millions de dollars sur les comptes du PAM et de l’Unicef

Photo : YONHAP News

C’est maintenant chose faite. Le gouvernement a effectué hier un virement bancaire de 8 millions de dollars vers les comptes du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Unicef. De l’argent qui financera l’assistance humanitaire de ces deux agences onusiennes à la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de la Réunification.4,5 millions de dollars ont été versés au PAM, qui livrera des aliments nutritifs aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes, et 3,5 millions de dollars à l’Unicef pour leur apporter des soins.Les deux organisations doivent dorénavant entamer les procédures internes nécessaires pour mener leurs projets. Il faudra donc encore un certain temps avant que leur aide ne soit distribuée sur place.