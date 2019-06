Rapatriement d’un bateau de pêche nord-coréen à la dérive au sud de la NLL

Photo : YONHAP News

Un bateau de pêche nord-coréen a dérivé hier dans les eaux sud-coréennes en mer de l’Est en raison d’une panne de moteur. C’était plus précisément vers 13h15, à quelque 160 km de la ville portuaire sud-coréenne de Sokcho, et à 5 km au sud de la NLL, la frontière maritime intercoréenne de facto.L’embarcation nord-coréenne a alors été secourue par un navire de la Marine sud-coréenne, puis rapatriée avec les six marins qui étaient à son bord.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces six hommes souhaitaient retourner chez eux, et la Corée du Nord a elle aussi demandé au Sud de secourir le bateau via la ligne de communication militaire intercoréenne.Selon les explications du JCS, le navire de la Marine sud-coréenne l’a remorqué jusqu’à la NLL et l’a remis au pays communiste à 19h08, et ce dans l’esprit de l’accord militaire signé entre les deux pays le 19 septembre 2018 à Pyongyang et dans un effort humanitaire. C’est la première fois que le Sud a pris une telle initiative sur cette frontière maritime avec le Nord.