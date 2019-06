Léger recul du taux de suicide en 2017

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour la Corée du Sud, où le taux de suicide est une préoccupation majeure.Le nombre de personnes qui se donnent la mort a légèrement reculé. C’est en tout cas ce que montre le livre blanc pour la prévention du suicide, publié hier par le ministère de la Santé et du Bien-être social.A en croire ce document, en 2017, 12 463 décès par suicide ont été enregistrés officiellement, ce qui représente une baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente et de 21,6 % par rapport à 2011, l’année où les suicides ont été les plus nombreux.Même constat pour le taux de suicide. En moyenne, 24,3 personnes sur 100 000 ont mis fin à leurs jours. Il s’agit d’un recul de 5,1 % sur un an. C’est le cas pour toutes les tranches d’âge, sauf chez les 20-29 ans. Le taux a le plus fortement chuté chez les sexagénaires : -12,8 %.Quelles sont alors les principales raisons qui poussent au suicide ? La santé mentale en est la première (31,7 %). Viennent ensuite les difficultés économiques et les maladies physiques.