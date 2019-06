Kang Kyung-wha se rend à Moscou pour un nouveau rendez-vous avec Sergueï Lavrov

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha accompagne actuellement son président en tournée dans trois pays d’Europe du Nord. Or, elle va prendre la direction de Moscou depuis Stockholm, la capitale de la Suède, où Moon Jae-in doit boucler son périple. C’est ce qu’a annoncé hier son ministère.Dans la capitale russe, elle sera reçue par son homologue Sergueï Lavrov lundi prochain pour leur premier tête-à-tête en quatre mois. A cette occasion, les chefs de la diplomatie des deux pays feront le point sur l’état de l’application des mesures que Moon et Vladimir Poutine s’étaient engagés à prendre lors de leur sommet en juin 2018. Ils échangeront également sur la situation dans la péninsule comme dans les principales régions du monde.Selon le porte-parole du ministère, Kang et Lavrov discuteront aussi des moyens de développer davantage les relations entre leurs pays, établies en 1990, et de travailler en coopération sur la scène internationale.Il sera aussi question de la coopération économique Pyongyang-Moscou. Le sujet n’est pas anodin. Le ministre russe du Développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, Alexander Kozlov, a fait un déplacement au nord du 38e parallèle la semaine dernière. Objet de son voyage : prendre part à une réunion régulière du comité bilatéral de coopération économique.