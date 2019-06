Décès de Lee Hee-ho : Kim Yo-jong transmettra des fleurs et une lettre via Panmunjom

Photo : YONHAP News

Suite au décès de Lee Hee-ho, veuve de l’ex-président Kim Dae-jung, la Corée du Nord ne prévoit pas d’envoyer de délégation, mais des fleurs et une lettre pour exprimer ses condoléances. Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, effectuera cette mission à 17h cet après-midi à Panmunjom, le village de la trêve à la frontière des deux Corées.Côté Sud, Chung Eui-yong, conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, et Seo Ho, vice-ministre de la Réunification, seront présents.Le ministère sud-coréen de la Réunification a fait part de la disparition de l’ancienne Première dame hier au royaume ermite par le biais du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, à la demande du comité d’organisation de ses funérailles.L’envoi de délégués nord-coréens était au cœur de l’attention, car il aurait pu donner un nouvel élan aux relations des deux Corées, qui marquent le pas depuis l’échec du sommet de Hanoï en juin entre Pyongyang et Washington.