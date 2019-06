Séoul réitère sa volonté de poursuivre ses efforts pour la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a lui aussi fait un commentaire sur le premier anniversaire du sommet Kim-Trump de Singapour.Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère de la Réunification a affirmé que Séoul conjuguerait tous ses efforts pour faire réaliser une avancée substantielle dans le processus de dénucléarisation, et ce en travaillant main dans la main avec les Etats-Unis et par le dialogue avec Pyongyang.Lee Sang-min a alors évoqué le fait que même après la déconvenue du face-à-face entre Donald Trump et Kim Jong-un, leurs pays continuent de maintenir un momentum de leurs négociations. Et de souligner aussi que le processus de paix dans la péninsule, initié par l’administration de Moon Jae-in, continue de faire des progrès.