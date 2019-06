Le patron de la BOK laisse entrevoir une possible baisse des taux d’intérêt

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a laissé entrevoir une possible baisse des taux directeurs. De fait, Lee Ju-yeol a déclaré qu’il allait « réagir convenablement à l’évolution de la situation économique ». Il a fait cette déclaration, lorsqu’il s’est exprimé aujourd’hui devant un événement marquant le 69e anniversaire de son institution.Le patron de la banque centrale a ainsi contredit ses propres paroles. Au cours des réunions du comité de politique monétaire d’avril et de mai, il a coupé court à une telle possibilité.Comment expliquer sa volte-face ? C’est l’incertitude due aux facteurs externes. Le conflit commercial Washington-Pékin pourrait durer plus longtemps que prévu. Et le marché mondial des semi-conducteurs peine à retrouver des couleurs. De quoi amener les organisations internationales comme l’OCDE à abaisser leurs pronostics de croissance mondiale. D’autant plus que l’économie sud-coréenne est très largement dépendante des exportations.Comme si cela ne suffisait pas, sur le plan national, le Parlement tarde toujours à voter le projet gouvernemental de budget supplémentaire, alors que le temps presse pour son exécution.