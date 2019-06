WSJ : Kim Jong-nam en contact avec les services de renseignement sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le Wall Street Journal continue de publier des articles sur Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen qui a été assassiné en 2017 à l’aéroport de Kuala Lumpur.Lundi, le quotidien américain avait rapporté que Kim était un informateur de la CIA. Et aujourd’hui, le journal a précisé qu’il aurait aussi été en contact avec les services de renseignement d’autres pays, dont la Corée du Sud, la Chine et le Japon.D’après une personne bien informée de ces contacts, citée par le WSJ, le frère aîné de Kim Jong-un aurait voulu développer ces relations pour protéger sa famille et se faire de l’argent.A propos des rencontres avec des agents sud-coréens, une source a révélé au journal que Kim Jong-nam avait tenté de cacher la fuite des informations sur le Nord.Le Wall Street Journal a également écrit que les informations fournies par lui n’étaient pas forcément exactes ni utiles.