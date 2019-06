La Corée du Nord applique des mesures de prévention contre la peste porcine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord mène une lutte contre la peste porcine africaine (PPA) à l’échelle nationale. Selon le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, les responsables du gouvernement et des collectivités locales mettent en œuvre des mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité de la production de viande.C’est la première fois que le régime communiste reconnaît dans un média être touché par l’épidémie. Jusqu’à présent, il a simplement informé sa population de ses dangers et des façons de la prévenir sans faire d'état des lieux.Pyongyang avait tout de même rapporté, le 30 mai dernier, les dégâts subis à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Selon son annonce la plus récente, parmi les 99 porcs d’une ferme de Usi, dans le nord-ouest du territoire, 77 sont morts de l’infection et 22 ont été abattus le 23 mai.Alors qu’aucun cas supplémentaire n’a été annoncé depuis jeudi dernier, il semble que la contamination de la fièvre porcine continue de se propager, à en juger par les dispositifs de prévention en la matière activement appliqués.