Ban Ki-moon exhorte son successeur à soutenir la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

En voyage à New York, le sud-Coréen et ex-secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a été reçu hier par son successeur Antonio Guterres. A cette occasion, il a appelé ce dernier à continuer d’apporter son soutien et de jouer un rôle pour la paix dans la péninsule.Guterres a pour sa part manifesté sa préoccupation à l’égard de la suspension du dialogue avec Pyongyang. Et d’assurer son soutien à la reprise de ce dialogue.Ban s’est rendu à New York avec certains autres membres de « The Elders », une ONG internationale regroupant des personnalités publiques reconnues. Il en est le vice-président. Ils ont tous été invités par le Conseil de sécurité à prendre part à une conférence sur la prévention et la coordination des conflits.