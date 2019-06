Le nombre d’abonnés à la 5G franchit le seuil du million en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nombre de sud-Coréens abonnés au réseau de téléphonie mobile 5G a dépassé la barre du million avant-hier, 69 jours après sa commercialisation.Si l’on en croit le ministère des Sciences et des TIC, afin d’accélérer ce mouvement, les opérateurs de télécommunication prévoient de mettre en place ce réseau ultra-rapide dès la semaine prochaine dans quelque 120 espaces publics, dont les principaux aéroports et gares KTX du pays, ainsi que des centres commerciaux. Cette nouvelle a été annoncée hier lors d’une réunion du groupe de travail composé d’experts du public et du privé, en vue de faire le point sur le service 5G.Jusqu’à présent, 61 246 stations de base et 143 275 équipements ont été installés sur le territoire, et leur déploiement est en cours sur chaque ligne de métro.Les fabricants de terminaux comptent commercialiser divers smartphones au troisième trimestre de l’année, afin d'offrir un choix plus large aux consommateurs.